Alejandra Baigorria y la noticia que entristece a sus seguidores

¡Sus fanáticos están tristes y la vez felices! Alejandra Baigorria reveló que se retirará de la televisión puesto que en la última emisión del programa “Hola A Todos” contó que ganó una beca completa para estudiar diseño de modas en el Madrid School of Marketing de España.

“De verdad que es un sueño que siempre tuve. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar diseño de modas. Yo he estudiado Administración, por temas de tiempo y de trabajo no he podido, pero es una gran alegría para mi”, señaló una emocionada Alejandra Baigorria.

Cabe mencionar que con esta gran oportunidad, Alejandra Baigorria le dice adiós al terrible año 2016 que le tocó vivir. Recordemos que ‘la rubia de Gamarra’ tuvo un fugaz paso por “Reto de Campeones”, luego fue retirada de “Espectáculos” y también protagonizó un escándalo con su ex Guty Carrera.

