¿Alejandra Baigorria y Coto Hernández andan en coqueteos? Esto dijeron

Hace unos días Alejandra Baigorria y Coto Hernández fueron captados juntos. Esto despertó una ola de rumores sobre una supuesta relación; sin embargo, ambos dieron la cara y desmintieron todo a las cámaras de “América Espectáculos”.

“No he salido nunca sola con Coto Hernández. Esa fue una reunión de amigos. Me parece un buen chico, pero hasta ahora no hay un hombre que me deslumbre y diga ‘sí, estoy saliendo con él’. Yo quiero que no mienta, que sea decidido y sepa lo que desea en la vida”, señaló Alejandra Baigorria.

Por oto lado, Coto Hernández declaró que siente respeto por Alejandra Baigorria debido a que es una mujer emprendedora y de buenos sentimientos. “Ella es mi amiga desde hace mucho tiempo. Le tengo un cariño bonito. La admiro por ser una mujer trabajadora y, sobre todo, de buenos sentimientos”, agregó el costarricense.