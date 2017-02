¿Alejandra Baigorria tuvo affaire con Bruno Rocha? Esto dijo el modelo

Desde hace unos días se ha empezado a especular que Alejandra Baigorria habría tenido un affaire con Bruno Rocha mientras ella mantenía una relación con Guty Carrera. El brasileño no dudó en referirse al respecto durante su presentación en el programa “Cuéntamelo Todo”.

“Es algo que ya pasó hace mucho tiempo y como caballero que soy, es mejor no hablar. Sí sabía que tenía una relación con Guty, pero los detalles me los guardo por respeto a él”, señaló el modelo.

“Era algo que no quería que salga a la luz, yo estaba soltero, sabía que ella tenía pareja, sabía que él (Guty) estaba en México… por supuesto que estuvo mal”, agregó Bruno Rocha.

Asimismo, el brasileño se refirió a la posible carta notarial que le enviaría Alejandra Baigorria. “Me siento tranquilo, no me preocupa ninguna carta, ya es una decisión de ella hablar con la verdad o no. Está en su conciencia decirlo, si quiere tomar esa decisión es cosa de ella, pero no creo que lo haga”, finalizó.