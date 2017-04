Alejandra Baigorria toma esta radical decisión y sorprendió a sus fans

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al señalar que cambió de opinión y el matrimonio ya “no le quita el sueño”. Como se recuerda, la integrante de Esto es Guerra, contó que casarse era uno de sus sueños, sin embargo ya cambió de parecer. ¿Por qué?

“Ya no me quiero casar, ya no. Siento que tengo que vivir muchas cosas. Quiero estar sola, quiero pasarla bien y si llega el momento se da. Ya no hay algo que me quite el sueño”, sostuvo para el diario Ojo.

Por otro lado, Alejandra Baigorria se pronunció sobre la difícil situación que vive su expareja Mario Hart con su actual esposa, Korina Rivadeneira. La empresario no dudó en solidarizarse con la pareja.

“A mí me da bastante pena porque definitivamente no creo que a nadie le guste vivir esta situación. Yo los felicité por la boda a los dos y me siento contenta porque él sea feliz, al igual que su familia. Korina es una súper chica”, explicó.

