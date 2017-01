Alejandra Baigorria se fue de Combate y Cuéntamelo todo. ¿Se acerca a Esto es Guerra?

Alejandra Baigorria llegó a En boca de todos para hablar de su inesperada salida de Combate y Cuéntamelo todo. La ‘Rubia de Gamarra’ aseguró que terminó su vínculo con ATV y fue consultada por su posible ingreso a Esto es Guerra. ¿Qué respondió?

“Tuve una conversación con ATV y me retiré en los mejores términos. Estoy tranquila porque tengo una empresa hace 10 años y me encanta trabajar ahí”, dijo la ex de Mario Hart.

Los panelistas del programa le preguntaron si había tomado la decisión de retirarse de ATV a raíz de la discusión con Dorita Orbegoso, pero Alejandra no tardó en desmentirlo.

“Esos chismes me parecen graciosos. Jamás me iría de un lugar por una persona, soy muy profesional (…) No había un fastidio, he salido de la mejor manera. Uno toma decisiones para estar tranquila y contenta”, sostuvo.