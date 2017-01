Alejandra Baigorria rompe su silencio y aclara situación con Ernesto Jiménez

Tras la difusión de unas imágenes en las que aparece celebrando Año Nuevo junto a Ernesto Jiménez, Alejandra Baigorria rompió su silencio para aclarar que no hay ningún romance con el co-conductor de Espectáculos.

“Vamos a aguarle el gran ampay que dicen tener. Ernesto Jiménez y yo pasamos Año Nuevo juntos con @CisnerosMary7 y seguirán viéndonos juntos”, fue el mensaje que dejó Alejandra Baigorria en Twitter.

“¡La gente habla porque tiene boca! La que decide lo que siento soy yo. Qué equivocados están”, añadió la ‘gringa de Gamarra’.

Incluso, la madre de Ernesto Jiménez tomó con humor los rumores de un romance entre su hijo y Baigorria. “Ale, anda soltando más fotitos que las que has colgado no tienen mi mejor perfil”, escribió Mary Cisneros, para luego agregar “mandando mi carta notarial a Latina. No pueden pasar mis imágenes en tanga”.