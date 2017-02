Alejandra Baigorria llora por Ernesto Jiménez y se defendió así de Jazmín Pinedo

Alejandra Baigorria asistió al programa En boca de todos para hablar sobre los rumores que la involucran con Ignacio Baladán cuando él aún tenía pareja. Al escuchar el nombre de Ernesto Jiménez, no pudo contener el llanto.

“Lo que más pena me da es que en el programa que hablan de mí y dicen tantas cosas feas, insinúan tantas cosas feas, parte de ese grupo que está sentado sea él (Ernesto Jiménez). Me duele mucho porque él sí me conoce, él sabe lo que yo estoy pasando el día de hoy por todo lo que me están haciendo, él lo sabe y aún no dice nada”, señaló Alejandra Baigorria con voz entrecortada.

Asimismo, le recriminó a Ernesto Jiménez por qué no la llamó si tenía dudas de ella. “Para eso existe el teléfono, para eso existe la confianza que había para preguntarlo y conversar conmigo. Eso era suficiente”, acotó.

Además, se defendió de los comentarios de Jazmín Pinedo, donde indicó que los seguidores de la rubia la atacan en las redes sociales.

“Se me acusa de gente que escribe en Twitter y yo también tengo la culpa. Que atacan a una persona, a una conductora del otro programa y yo tengo la culpa que la ataquen. Buscan la sinrazón, me echan la culpa de todo (…) Yo nunca jamás mando a mis seguidoras a atacar, nunca. Cada una habla por quien es y dicen que esas cuentas las manejo yo. No deben hablar así”, dijo Alejandra Baigorria.