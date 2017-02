Alejandra Baigorria: Ignacio Baladán marca su distancia y así define a la guerrera

Ignacio Baladán marcó su distancia con Alejandra Baigorria y aseguró que descarta tener alguna relación con la modelo. Con estas declaraciones, deja en claro que evitará algún acercamiento con la guerrera.

Sin dejar de ser un caballero, el integrante de los Leones destacó la belleza y lo bien que le cae la “rubia de Gamarra”. Sin embargo, señaló que no pretende algo más que una amistad.

“No, la verdad que me parece una chica guapa, pero no la miro con esos ojos. Me sigue pareciendo lo mismo que antes, es mi compañera, mi amiga y prefiero no decir nada porque se malinterpreta todo”, señaló en el programa Estás en Todas.

Por otro lado, negó que haya pasado algo con Alejandra Baigorria y señaló que prefiere mantener su distancia. “si ya especulan por mínimas cosas, prefiero no tener problemas”.

