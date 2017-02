Alejandra Baigorria hizo fuerte revelación sobre pelea que protagonizó con Jazmín Pinedo

¡Lo contó todo! Hace unos meses Jazmín Pinedo y Alejandra Baigorria se enfrentaron en televisión nacional por la existencia de un audio en el que esta última hablaba mal de la conductora de Espectáculos.

La ‘guerrera’ se presentó en el programa El Reventonazo de la Chola y afirmó que quien generó todo ese problema entre ambas fue Guty Carrera con el fin de hacerle daño a ella.

“Es lo mismo que me pregunto todos los días. O sea, eso me afectó muchísimo porque yo a Jazmín la considero una mujer con éxito, mucha gente no apostaba por ella en la conducción y mira lo que es ahora, me parece que es una gran conductora”, dijo Alejandra Baigorria.

“Eso viene de lado de una persona que definitivamente me quería hacerme daño y es Guty Carrera. Yo espero algún día sentarme al lado de Jazmín Pinedo a conversar de ese tema porque no tengo miedo y no oculto nada”, agregó la ‘rubia’.

