Alejandra Baigorria: esta es la verdadera razón por la que dejó ATV

Alejandra Baigorria dejó muy sorprendidos a sus seguidores al señalar que da un paso al costado y se retira de ATV. La excombatiente se mostró muy decidida y a través de sus redes sociales, contó los verdaderos motivos que la llevó a tomar esta drástica decisión.

La expareja de Mario Hart escribió en su cuenta de Facebook las razones que la llevaron a alejarse de este medio, con la finalidad de aclarar la situación y evitar los rumores malintencionados.

“La gente critica y juzga sin saber la verdad de las cosas. Yo no tengo porque dar explicaciones a nadie. Si algo no me gusto y me perjudicaría prefiero dar un paso al costado ! La gente que me quiere comprende. Lo único que deben saber es que todo fue conversado y me fui en buenos términos”, explicó en la popular red social.

Asimismo, destacó que ella renunció al canal 9 en buenos términos y que su salida ya se había conversado con los integrantes de la producción.

“La producción y yo sabemos lo qué pasó. El resto solo debe saber que por algo importante tomé esta decisión. Gracias @atv.pe”, puntualizó.

Cabe mencionar que fuertes rumores indican que Alejandra Baigorria ya habría firmado por América TV y que pronto sería presentada en el reality Esto es Gerra. ¿Será cierto?

Alejandra Baigorria no da puntada sin hilo, pues también sonará fuerte en la radio. La bella rubia está voceada para ser parte del programa de Rafael Cardozo en Onda Cero. ¿Y Nicola Porcella?

