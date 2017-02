Alejandra Baigorria: Ernesto Jiménez pone en su sitio a Guty Carrera

¿Defiende a Alejandra Baigorria? El conductor de “Espectáculos” y “Amor de Verano”, Ernesto Jiménez, se refirió a las recientes declaraciones que hizo Guty Carrera en “Cuéntamelo Todo”.

“Bueno no vi el programa así que no escuche lo de dijo. Para mi es una persona indiferente, puede decir lo que quiera y yo no tengo porque quejarme”, señaló Ernesto Jiménez, según el diario “El Popular”.

Asimismo, afirmó que no tiene nada en contra del popular ‘potro’. “Es un personaje que hemos tocado en su momento en el programa, pero ya pasó”, agregó el exchico reality.

Pero eso no es todo, Ernesto Jiménez también salió en defensa de su madre, quien utilizó las redes sociales para expresarse sobre Guty Carrera. “Ella es tuitera, sé que siempre se pelea con mucha gente, es su ambiente, respeto lo que hace”. finalizó.