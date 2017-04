25 de abril del 2017 - 9:30

Alejandra Baigorria dijo esto sobre boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira

Alejandra Baigorria rompió su silencio y habló sobre la boda de su ex Mario Hart con Korina Rivadeneira. La rubia aseguró no estar sufriendo y más bien, le deseó felicidad a la pareja de guerreros.

“Me incomoda que digan que estoy sufriendo, que me estoy muriendo y que he inventado un viaje. Me molesta porque no es real. Soy una persona tan sensible que no puedo ocultar mis sentimientos. Si yo estaría mal estaría llorando y no podría ni venir al programa, mucho menos abrazarlos y desearles felicidad”, dijo Alejandra Baigorria a las cámaras de Espectáculos.

“Quiero aclarar que sí estuve invitada. Me hubiera encantado, pero tenía un compromiso planeado desde hace dos meses. Me parece lindo que se hayan casado”, añadió la guerrera.

