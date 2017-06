Alejandra Baigorria defendió a su madre tras críticas por vender ropa en la calle

A inicios de semana, un espacio de espectáculos lanzó un informe en el que Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, aparecía vendiendo ropa en las calles de Gamarra. Esto generó diversos comentarios en las redes sociales, en su mayoría críticas. ¿Qué dijo la chica reality ante esto?

“Salió a vender, estoy orgullosísima de ella, es la mejor madre, trabaja conmigo. ¿Cuál es el problema? En redes sociales nos apoyan. Han dicho que lo que han hecho es un reportaje desatinado. No hay nada de malo”, señaló Alejandra Baigorria.

Cabe mencionar que en las imágenes, vemos cómo el personal de serenazgo le pide a Verónica Alcalá que retire su mercadería. Alejandra Baigorria detalló que “todo fue normal” e incluso aseguró que no tiene vergüenza por lo que pasó puesto que “el trabajo dignifica”.

Por último, Alejandra Baigorria confesó que Verónica Alcalá se puso triste al ver el reportaje. “Ahora estaba triste, me dice que por qué hacen esto, me dio pena porque trabaja dignamente y me quieren poner como la mala. Que seamos rubias, que trabaje en televisión, no significa que seamos personas adineradas”, finalizó la popular ‘rubia de Gamarra’.