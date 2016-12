Alejandra Baigorria da triste noticia a sus seguidores en Navidad

Alejandra Baigorria señaló que hasta ahora desconoce su futuro en la televisión. Luego de participar en “Combate” y “Hola a todos”, su contrato con ATV habría terminado, motivo por el que estaría evaluando otras opciones.

“Hay propuestas de varios sitios, todavía no sé qué voy a hacer, pero tengo muy buenas propuestas”, señaló Alejandra Baigorria al diario “Ojo”. Con estas declaraciones, la ‘rubia de Gamarra’ da a entender que prefiere quedarse en ATV.

“En ‘Hola a todos’ me han dado la oportunidad en la conducción, me ha ido súper bien. Todos están contentos con mi desenvolvimiento. Ya estoy estudiando locución, esperemos que me pueda quedar por acá. ¿Si tengo contrato con ATV? No, ya terminó. ¿Si me han llamado para renovar? No, yo estoy completamente libre. Yo quiero seguir en la rama de la conducción, quiero seguir por ese lado y si tiene que ver con los segmentos de moda, mejor”, finalizó.

