Alejandra Baigorria casi se pierde la final de Combate por esta razón

Alejandra Baigorria estuvo a punto de perderse la gran final de Combate. Resulta que la rubia de Gamarra no asistió al inicio del programa por una fiebre alta.

Sin embargo, por tratarse de la final de Combate, Alejandra Baigorria decidió armarse de valor y llegó medicada para no defraudar al Equipo Rojo y asus seguidores.

“Existen nervios y me siento bastante mal, pero yo no puedo defraudar ni a mi equipo, ni a toda la gente que me está viendo”, fueron la palabras de Alejandra Baigorria al llegar al set de Combate.

Alejandra Baigorria casi se pierde la final de Combate. (Video: ATV )

lee más de combate

Combate, gran final: ¿por qué Renzo Schuller no se presentó?

Combate, gran final: así lucían Milett Figueroa, Angie Arizaga y otros, en estreno del reality

Combate, gran final: recuerda el estreno del reality en el 2011

Grupo ATV celebró su Fiesta de Preventa y presentó programación para el 2017

estos videos te pueden interesar

Combate: Equipo Verde se convirtió en el campeón de la última temporada

Combate: Julieta Rodríguez fue expulsada tras insultar a los peruanos