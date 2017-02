Afrocandela: así fue participación de la vocalista en ‘La Voz Perú’

Para alegría de todos los peruanos, Afrocandela, la agrupación que nos representó en Viña del Mar logró obtener la Gaviota de Plata en la gran final de la competencia folclórica del festival de música latina, imponiéndose a Chile y Haití.

Gabriela Hayre, líder y vocalista de la agrupación Afrocandela, participó en el 2015 en el programa La Voz donde tuvo como maestra a Eva Ayllón, pese a su gran desenvolviendo fue eliminada.

“Gracias a la maestra Eva Ayllón, tú y yo hemos conversado mucho, tú sabes que no hablo mucho de mi vida privada, tú sabes tantas cosas que me han pasado y siempre me has apoyado, siempre me has empujado. Te agradezco mucho por lo que has creado en mí”, fueron las palabras de agradecimiento de Gabriela Hayre a Eva Ayllón en su eliminación de ‘La Voz Perú’.

A través de sus redes sociales, la cantante criolla Eva Ayllón destacó el triunfo de la agrupación peruana en Viña del Mar y felicitó a Gabriela Hayre por el gran logro que obtuvieron. “Felicidades Gabriela Hayre. Felicidades chicos ¡¡¡Felicidades Perú!!!”, escribió la artista en su cuenta oficial Twitter.

Felicidades Gabriela Hayre

