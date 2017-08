Adriana Macías cuenta los días para regresar al Perú

Adriana Macías, la exitosa escritora que nació sin brazos llega a Perú para brindar una conferencia “Vive La Magia de la Actitud & Abraza el Éxito”. La cita es este 21 de septiembre en el Centro de Convenciones del María Angola.

Nacer sin extremidades superiores no le impidió que cumpla todos sus sueños, hoy en día es una escritora y conferencista que influye en la vida de muchas personas.

“Desde pequeña quise ser muchas cosas, pero la que mi familia tiene muy presente es que yo quería ser sirvienta. Esa es una de las anécdotas divertidas de mi infancia, sin embargo, la vida me lo concedió, pues me dedico a servir por medio de las conferencias en estos escenarios que la vida me presta”, cuenta Adriana Macias.

La joven escritora indicó que nunca sufrió bullying, al contrario, siempre fue muy querida. Sin embargo, cuenta que jamás había comprendido a plenitud la lucha de sus padres hasta que ella se convirtió en madre.

“Hoy que soy mamá comprendo la dura lucha y el gran compromiso que asumieron. Estoy segura que hubo muchos momentos difíciles y dolorosos, pero ellos le han hecho frente a cada uno de ellos con entereza y buen ánimo. Eso permitió que me convirtiera en la mujer que hoy en día soy”, detalló.

La escritora confesó que está muy emocionada de regresar a nuestro país, pues la última vez que vino estaba embarazada. “Hoy tengo otro enfoque de la vida y tengo mucho entusiasmo por compartirles esta nueva mirada”, concluyó.

Adriana Macías tendrá como invitados especiales a la periodista Maritere Braschi y el comunicador Héctor Felipe. Las entradas para esta conferencia están a la venta en Teleticket de