Adal Ramones: Carlos Palma, nervioso y emocionado por abrir su show en Lima

Adal Ramones, uno de los comediantes latinoamericanos más exitosos, Perú y uno de los más emocionados es Carlos Palma. El monologuista peruano vivirá una experiencia inigualable cuando tenga la difícil misión de calentar al público con su humor, que estará a la espera del mexicano.

Carlos Palma, fundador y director de El Club de la Comedia al igual que Guillermo Castañeda, conversó con Peru.com y no tuvo ningún reparo en expresar sus nervios por tremendo reto.

“Estoy super nervioso, pero está bien. Si uno se dedica a esto tiene que sentir nervios al subirse al escenario. Y más aún con una experiencia nueva, como lo será estar junto a Adal Ramones. Confieso que me vuelven a despertar los nervios como si por primera vez hiciera esto”, dijo el comediante en entrevista con el portal.

“Creo que lo que más me da nervios es saber que Adal me va a escuchar. Cuando estaba en cuarto de secundaria, un canal nacional repetía Otro Rollo a la medianoche y yo lo veía de lunes a viernes. Me quedaba todas las noches y no me importaba tener que levantarme temprano al día siguiente. A partir de allí aprendo y amo lo que es hacer stand up comedy. Adal es mi más grande referente, la persona que me enseñó de esto sin conocerme y ser mi maestro, como sí lo fue Fabiola Arteaga”, añadió Palma, quien acompañará al mexicano este miércoles 15 y jueves 16 de marzo en el Auditorio del Pentagonito de San Borja.

El monologuista cuenta que telonear a Adal Ramones marcará un antes y después en su carrera, aunque no minimiza lo que ha hecho hasta aquí junto a El Club de la Comedia.

“Como teloneros de una personalidad como Adal sí es lo más importante que hemos hecho, sin duda, pero el Club de la Comedia ha pasado por cosas muy grandes. Por ejemplo, el primer festival de Stand Up, que se realizó por primera vez en el Perú el año pasado. Otro hito importante que se viene para este 2017 es el pase de El Club de la Comedia al teatro”, contó muy entusiasmado.

Consultado sobre la posibilidad de llevar el formato de stand up comedy a la televisión, Carlos Palma contó que los productores necesitan “abrir la mente” y ver lo que está sucediendo en países vecinos.

“Es algo que se siente venir, pero necesitamos desarrollarnos todavía. Más que el público, los productores tienen que abrir la mente y ver lo que está sucediendo afuera. No solo agarrarse de los realities, que tiene altos índices de audiencia, sí. Colombia, Chile y Argentina tienen muchos programas de stand up comedy. Yo creo que sí funcionaría. Un gran referente de esto fue el gran Ernesto Pimentel, quien hizo una especie de concurso cómico hace poco”, manifestó.