Zac Efron interpretará al asesino serial Ted Bundy en el cine

El actor estadounidense Zac Efron no deja de sorprendernos, ahora se meterá en la piel del asesino serial Ted Bundy en una nueva película sobre el hombre que habría matado a más de 100 personas durante su carrera criminal.

Efron, de 29 años, se pondrá a las órdenes del director Joe Berlinger, según informó The Hollywood Reporter . El guión estará basado en las impresiones de Elizabeth Kloepfer, la novia de Bundy que finalmente lo entregó a la policía.

Por el momento la película lleva el nombre de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ (Extremadamente ruín, malo y vil) y será la cuarta vez que la historia se lleva a la pantalla.

No es la primera vez que Zac Efron interpreta a un asesino, pues en At Any Price mata a una persona y queda impune con la ayuda de su padre.

Ted Bundy inició su racha de violación y muerte en enero de 1974 y fue atrapado en agosto de 1975. En 1977 logró escapar de la cárcel y cometió más asesinatos en una universidad hasta que fue capturado.

Durante su periodo en la cárcel se le comprobaron 36 asesinatos. Sin embargo, las autoridades sospechan que la cifra real de víctimas rodea el centenar.