"La Señal": documental peruano se estrena este 27 de abril. Aquí el trailer

Calificada por la crítica como la gran sorpresa y ganadora del Premio del Público del 20 Festival de Cine de Lima, “La Señal” se estrena este jueves 27 de abril en la Sala Azul del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Camino Real 1075). Llega así a la pantalla grande el filme que narra la historia del profesor Julio Machaca y sus 18 alumnos en la escuela 40599, en Nuevo Pillone – 4500 metros sobre el nivel del mar-, en medio en la reserva medio de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa.

Este documental muestra como en este medio natural, el maestro Machaca y sus alumnos sin saber desarrollan un novedoso método educativo como consecuencia de la adaptación de contenidos sugeridos por el Ministerio de Educación a la realidad. De este modo la escuela permite a los niños explorar los conocimientos a través de su relación con el entorno, empoderado a los pequeños que forman parte de una cultura olvidada que a diario deben caminar un promedio de 10 km para lograr servicios básicos como la educación y salud.

“La Señal” es un homenaje al invaluable esfuerzo de Julio Machaca, el director – docente de la escuela, quien hace posible que esos 18 niños de diferentes edades, puedan recibir educación, gracias a la creación de albergue no reconocido por el ministerio de educación, un centro de acogida que evita que los pequeños tengan que hacer largas caminatas cada día, evitando con esto no solo el desgaste físico sino también el intelectual.

Asimismo, este documental exhibe en paralelo, cómo hacen el maestro y los niños para vivir al lado de una represa hidroeléctrica que abastece a la industria minera, una construcción que provocó el traslado de la escuela, hace 10 años, a un lugar más hostil. Una represa que no da servicios básicos como agua potable a los habitantes y que, además, no consideró ningún factor de cambio (climático, urbanístico, social, etc.) para ubicar a la escuela y otros locales comunales, en el nuevo espacio.

Dirigida por Landro Pinto Le Roux y producida por Miguel Barreda, ambos parte de la empresa arequipeña Vía Expresa Cine y Video, LA SEÑAL propone una mirada y camino a seguir en el complicado terreno de la educación y sirve como espejo para construir una crítica sobre nuestra propia forma de vida y sociedad.