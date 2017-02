Oscar 2017: todo lo que debes saber sobre el máximo galardón del cine

Todo va quedando listo para la gran premiación de los Oscar 2017. Sin duda alguna esta celebración traerá grandes sorpresas.

Una de las cintas que apunta a ser la favorita es La la land que presenta el musical de Damien Chazelle, protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling, cuenta cómo una joven aspirante a actriz y un entregado músico de jazz se enamoran en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños y afrontan las frustraciones de los inicios.

Otras de las cintas que se consagra en esta lista es MOONLIGHT, un drama de aliento poético y extrema sensibilidad que narra, en tres actos, la búsqueda interior de un joven en un suburbio negro de Miami para aceptar su identidad homosexual y lidiar con un barrio marcado por la pobreza y las drogas.

MANCHESTER BY THE SEA, este drama familiar dirigido por Kenneth Lonergan recoge el doloroso encuentro con el pasado al que se tiene que enfrentar un tímido fontanero (Casey Affleck) cuando regresa a su ciudad natal tras la repentina muerte de su hermano y debe hacerse cargo de su sobrino de 16 años.

Con esta película, el gigante del comercio electrónico Amazon logró la primera nominación en la categoría de mejor película para un estudio surgido de un servicio de “streaming” (emisión en línea).

Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck y Kevin J. Walsh, productores de la cinta, serían los encargados de recoger el trofeo. Damon, con esta candidatura, se convirtió en el tercer artista en la historia en ser candidato en diferentes años a mejor película, mejor guion y mejor actor, tras Warren Beatty y George Clooney.

“ARRIVAL”, “FENCES”, “LION”, “HACKSAW RIDGE”,“HIDDEN FIGURES”, “HELL OR HIGH WATER”, son otras cintas que están compitiendo por llevarse a casa el máximo galardón del cine.

LA FIGURA

Muchos de los críticos aseguran que Donald Trump jugará un papel bastante importante dentro de esta gran gala, ya que se estima de los artistas dediquen algunos de sus discursos al presidente de Estados Unidos.

La 89 edición de los premios de la Academia de Hollywood llega apenas un mes después de que Trump tomara posesión como presidente, y la controversia que ha rodeado muchas de sus decisiones, especialmente las que se refieren a temas migratorios, no ha pasado desapercibida en el mundo del cine.

LA ALFOMBRA ROJA

La Academia de Hollywood comenzó la instalación de la alfombra roja por la que este domingo desfilarán algunas de las mayores celebridades del mundo, un despliegue que contará con una carpa especial para contener la fuerte lluvia que se espera en la 89 edición de los Oscar.

“No estamos preocupados, simplemente hay que estar preparados”, dijo Joe Lewis a Efe, encargado de esa parte de la producción.

LOS PRESENTADORES EN PERÚ

Faltan pocos días para la gala de los Oscar 2017 y ya se dio a conocer quienes serán los presentadores en Perú. ¿De quiénes se trata? Nada más y nada menos que Fiorella Rodríguez y Ricardo Morán.

El productor y director de televisión tendrá la gran misión de comentar todos los acontecimientos que se desarrollaran en los Oscar 2017. A su lado estará Fiorella Rodríguez, una de las comunicadoras de espectáculos más importantes del país.

Premios Oscar 2017

TV – SD y HD

Movistar: TNT (Canal 102) y TNT HD (Canal 730).

Claro: TNT (Canal 22) y TNT HD (Canal 590).

DirecTV: TNT (Canal 502) y TNT HD (Canal 1502).

HORARIO INTERNACIONAL

Perú: 7.30 a.m.

Colombia: 7.30 a.m.

México: 6.30 a.m.

Estados Unidos: 7.30 a.m.

Argentina: 9.30 a.m.

Brasil: 10.30 a.m.

Paraguay: 9.30 a.m.

Uruguay: 10.30 a.m.

Chile: 9.30 a.m.

España: 1.30 p.m.

Italia: 1.30 p.m.

Francia: 1.30 p.m.

Inglaterra: 12.30 p.m.

CANALES

Perú: TNT.

Chile: TNT.

Uruguay: TNT.

Colombia: TNT.

Paraguay: TNT.

Argentina: TNT.

