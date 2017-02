Oscar 2017: más de 165 nominados asistirán al almuerzo tradicional

Más de 165 nominados en la 89 edición de los Oscar se darán cita este lunes 6 de febrero en el tradicional almuerzo que cada año organiza la Academia de Hollywood semanas antes de la gran ceremonia del cine, informó la institución.

Entre los candidatos a mejor actor y mejor actriz, han confirmado su asistencia Casey Affleck, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington, Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone y Meryl Streep. Es decir, todos los nominados a excepción de Andrew Garfield.

