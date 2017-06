Piratas del Caribe: PETA denuncia el maltrato animal durante rodaje

PETA denuncia maltrato animal en la película Piratas del Caribe tras conocer los problemas con el mono Jack durante el rodaje de esta última entrega de Disney.

Así es, la Asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha enviado un comunicado al productor de la nueva película de Disney, Jerry Bruckheimer, por el trato de Jack, el mono capuchino que aparece como fiel compañero del Capitán Barbossa desde la primera entrega de la saga.

El animal tuvo problemas de salud durante todo el rodaje, según ha explicado la actriz Kaya Scodelario, que da vida a Carina Smythe en la película. “El integrante más memorable del elenco fue el mono, que estuvo vomitando todo el tiempo”, indicó al medio ‘Cinema Blend’.

Además, la actriz añadió que “tenía un estómago muy pequeño y cuando estábamos en el barco vomitaba en medio de las escenas” y, como colofón, también aseguró que “fue muy gracioso”.