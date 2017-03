Perú será parte de la red de festivales de cine documental musical ‘In-Edit’

Desde su primera edición, en el 2003 en Barcelona – España, el festival de cine documental musical In-Edit se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes del mundo audiovisual: Con un total de 42 ediciones en sus distintas sedes, ha presentado alrededor de 700 documentales musicales a lo largo de su historia y movilizado a más de 100.000 espectadores por año. Luego de catorce años rescatando las historias que se esconden detrás de la música, In-Edit es considerado una pieza clave para el desarrollo la producción de documentales en todos los países donde se ha realizado.

Entre las películas que se han estrenado en el festival podemos nombrar varios trabajos que ya son iconos indiscutibles del género, tales como “Searching for Sugarman” (2012) y “Twenty Feet from Stardom” (2013), ambos ganadores del Oscar a Mejor Documental; “Nothing Can Hurt Me” (2012), sobre la banda de culto Big Star y sus inicios en la década de los 70s; “Finding the Funk” (2013), película que explora el presente, pasado y futuro del funk; “What Happened, Miss Simone?” (2015), filme sobre legendaria cantante de rythm and blues Nina Simone, y “Amy” (2015), dedicado la controvertida cantautora británica Amy Winehouse..

Cada año, una mayor cantidad de directores consagrados apuestan por incursionar en el documental musical, entre ellos Wim Wenders, Jim Jarmusch y David Lynch, quienes se suman a favoritos de la crítica como Martin Scorsese, Julien Temple y Albert Maysles.

In-Edit llega por primera vez a nuestro país gracias a las gestiones de la empresa de comunicación 3 Puntos, y pondrá en la cartelera nacional los mejores títulos de sus últimas ediciones. Serán tres días de fiesta, cine y música (26, 27 y 28 de mayo) que contará con trece películas y un ciclo especial conmemorando los ‘40 años del punk’, gracias a la colaboración del British Council. Están todos invitados a vivir la experiencia de In-Edit Perú: Música para tus ojos.