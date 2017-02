Oscar 2017: Halle Berry es víctima de graciosos memes por su peinado

La 89° edición de los Premios Oscar ya tiene su primera víctima. Halle Berry se lució en la alfombra roja con un impecable vestido, aunque criticada por su osado peinado.

Y es que la bella actriz optó por asistir a los premios de la academia con una voluminosa cabellera, que la convirtió en punto de burlas en las redes sociales con los infaltables memes.

Pese a todo, Halle Berry fue una de las más bellas en la alfombra roja y destacó al igual que Felicity Jones, Scarlett Johansson, Salma Hayek, entre otras celebridades.

Halle Berry wig is wearing a wig….And if you have the back seat…Give it up! #HallyBerry #Oscars2017 #Oscars pic.twitter.com/QFw71Xva63