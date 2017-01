Oscar 2017: estos son los estrenos en Perú de las películas nominadas

Luego que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lanzó su lista oficial de nominados para este 2017, entérate cuándo se estrenarán las favoritas en los cines peruanos.

la la land

Película musical estadounidense, dirigida y escrita por Damien Chazelle. La película es una versión moderna del musical hollywoodense. Los protagonistas son Ryan Gosling como un pianista de jazz que se enamora de una aspirante a actriz, Emma Stone, en Los Ángeles, California. Se estrenó en el Perú el pasado 19 de enero y sigue en cartelera.

arrival

Película dirigida por Denis Villeneuve se estrenó el 19 de enero en el Perú con el título de “La llegada”. La cinta relata la historia de una lingüista Louis Banks que es contratada para descifrar el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Durante el proceso, su mente experimenta extrañas visiones.

hacksaw ridge

El popular actor y director ganador del Oscar, Mel Gibson, vuelve como director luego de casi 10 años con la épica película de guerra “Hasta el último hombre”, largometraje que relata la historia del héroe de guerra norteamericano Desmond Doss, soldado ​que recibió la Medalla de Honor del Congreso por salvar la vida de 75 compañeros​ en un enfrentamiento que ya se daba por perdido. La cinta llega a nuestras salas este 26 de enero.

Elle

Película de suspenso psicológico coproducida internacionalmente por Francia, Bélgica y Alemania, dirigida por Paul Verhoeven y escrita por David Birke. La cinta cuenta la historia de una mujer de negocios, Michèle (Huppert), que es violada en su casa por un desconocido y posteriormente decide tomar venganza. Ya se estrenó en Peú y se puede ver actualmente solo en el UVK Basadre de San Isidro y en la sala de Caminos del Inca.

lion

Lion, originalmente titulado ‘A Long Way Home’, es una película australiano-estadounidense de drama dirigida por Garth Davis y escrita por Luke Davies, basado en el libro no ficcional ‘A Long Way Home’ de Saroo Brierley. Es protagonizada por Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham y Nicole Kidman. Lelehgará a todos los cines del Perú este 23 de febrero.

manchester by the sea

Película dramática estadounidense, dirigida y escrita por Kenneth Lonergan y protagonizada por Casey Affleck, Michelle Williams y Kyle Chandler. Llega al Perú el próximo 23 de febrero.

hell or high water

Película policiaca dirigida por David Mackenzie y escrita por Taylor Sheridan, cuyo guión era el ganador de la ‘Lista Negra’ 2012. La película sigue a dos hermanos que planean robar un banco para salvar su granja familiar, y está protagonizada por Chris Pine, Ben Foster y Jeff Bridges. Llega a las salas peruanas este 16 de febrero con el título de “Nada que perder”.

moonlight

Película estadounidense de drama dirigida y escrita por Barry Jenkins, basada en la obra ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ de Tarell Alvin McCraney. La película está protagonizada por Trevante Rodas, Andre Holland, Janelle Monáe, Naomie Harris y Mahershala Ali. Su estreno será este 9 de febrero bajo el título de “Luz de luna”.

jacky

‘Jackie’ es una película de drama chileno-estadounidense, dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Natalie Portman llega a nuestras salas este 2 de marzo.