Oscar 2017: conoce la lista completa de nominados

Este martes 24 de enero se dio a conocer la lista completa de nominados a los Oscar 2017. Así es, ya conocemos a los afortunados que se enfrentarán el próximo 26 de febrero. Mediante una emisión en directo vía Internet, la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, dio a conocer los nombres de todos los candidatos, siendo ayudada en esta labor por los actores Ken Watanabe, Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki y Jason Reitman.

Lista completa de nominados a los Oscar 2017

Mejor actor

Cassey Affleck

Andrew Garfield

Ryan Gosling

Viggo Mortensen

Denzel Washington

Mejor actriz

Ruth Negga

Natalie Portman

Isabelle Hupper

Emma Stone

Meryl Streep

Mejor director

Dennis Villeneuve

Mel Gibson

Damien Chazelle

Kenneth Lonerhgan

Barry Jenkins

Mejor película

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester by the Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Mejor actriz de reparto

Viola Davis

Naomi Harris

Nicole Kidman

Octavia Spencer

Michelle Williams

Mejor película extranjera

Land of Mine – Dinamarca

A Man Called Ove Suecia

The Salesman – Irán

Tanna – Australia

Toni Erdmann – Alemania

Mejor película animada

Moana

My Life as Zucchini

Zootopia

Kubo and the Two Strings

The Red Turtle

Mejor guión

Hell or High Water

La La land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Mejor fotografía

Arrival (Bradford Young)

La La Land (Linus Sandgren)

Lion (Grieg Fraser)

Moonlight (James Laxton)

Silence (Rodrigo Prieto)

Mejores efectos visuales

Deepwater Horizon

Doctor Strange

The Jungle Book

Kubo and the Two Strings

Rogue One: A Star Wars Story

Mejor Maquillaje

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Mejor vestuario

Allied (Joanna Johnston)

Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood)

Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle)

Jackie (Madeline Fontaine)

La La Land (Mary Zophres)

Mejor banda sonora

Jackie (Micachu)

La La Land (Justin Hurwitz)

Lion (Dustin O’Halloran, Hauschka)

Moonlight (Nicholas Britell)

Passengers (Thomas Newman)

Mejor canción original

‘Audition’ (La La Land)

‘Can’t Stop the Feeling!’ (Trolls)

‘City of Stars’ (La La Land)

‘The Empty Chair’ (Jim: The James Foley Story)

‘How Far I’ll Go’ (Moana)

Mejor edición de sonido

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours

Oscar 2017: Previa

La cuenta atrás para la 89 edición de los Óscar, la gran fiesta del cine, arranca este martes con el anuncio de las nominaciones, una cita donde películas como La La Land, Moonlight y Manchester by the Sea esperan hacer valer los reconocimientos obtenidos en la temporada de premios.

En el caso de La La Land), el musical sobre sueños por cumplir, ganó recientemente la cifra récord de siete Golden Globes y los especialistas consideran que podría acumular en torno a diez nominaciones en los Óscar.

Los dramas intimistas Moonlight y Manchester by the Sea también parten como favoritas, aunque sin el empuje extra de las categorías técnicas.

Esos tres títulos aparecen en prácticamente todos los pronósticos de los expertos para lograr la nominación como mejor película, un campo donde podrían verse acompañados por obras como Hidden Figures, Arrival, Lion, Fences, Hell or High Water, Hacksaw Ridge o Silence.

Jackie, del chileno Pablo Larraín, también tiene opciones de hacerse un hueco entre lo más selecto del año.

En el campo de mejor director, nombres como los de Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) y Barry Jenkins (Moonlight) parecen fijos, mientras que los de Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Denis Villeneuve (Arrival) y el propio Larraín también cuentan con amplias opciones de entrar en la competición.

Como mejor actor, las apuestas seguras son las de Casey Affleck (Manchester by the Sea), Ryan Gosling (La La Land) y Denzel Washington (Fences), en tanto que las quinielas al premio de mejor actriz incluyen a Emma Stone (La La Land), Natalie Portman (Jackie) e Isabelle Huppert (Elle).

Mahershala Ali (Moonlight) y Jeff Bridges (Hell or High Water) parten como favoritos para entrar en la puja por la estatuilla como mejor actor de reparto, igual que Viola Davis (Fences) y Michelle Williams (Manchester by the Sea) en la vertiente femenina.