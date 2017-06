Once Machos: tráiler es un éxito en YouTube

Hace unos días Aldo Miyashiro nos presentó el tráiler oficial de su nueva entrega cinematográfica, la comedia “Once Machos”, que aborda temas como el fútbol, la fraternidad en el barrio y la familia. Este nuevo adelanto ha tenido una gran acogida por el público y el video ha logrado conseguir más de 250 mil visitas en menos de una semana.

Este excelente recibimiento del público confirma la gran popularidad y cariño que le tienen a Aldo Miyashiro además de las demás figuras de la cinta como Yaco Esquenazi, Cristian Rivero, André Silva, Daniel Peredo, Pietro Sibille, entre otros.

SINOPSIS: Once Machos cuenta la historia de un barrio que apuesta en un partido de fútbol lo único que tienen en la vida, sus casas. Once Machos, equipo de barrio acostumbrado solo a perder, se enfrentará a Los Diamantes, equipo de fútbol profesional, perteneciente a Jaime, ex vecino y villano de la historia, quien pretende tumbar todo el barrio para construir el centro comercial más imponente del país.