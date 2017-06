18 de junio del 2017 - 14:52

Once Machos: mira el nuevo adelanto de la película de Aldo Miyashiro

0 Reproducciones

Once Machos es la nueva entrega cinematográfica del conocido director, guionista y conductor Aldo Miyashiro, quien esta vez nos ofrece una comedia familiar con una historia llena de barrio, fútbol y una gran apuesta que podría cambiar la vida de todos los personajes. Esta película nacional tiene su estreno programado para el 10 de agosto y promete hacernos reír con todas las ocurrencias de sus protagonistas, Alejandro, Mono, Gil y Andi, las cabezas del barrio, todos muy respetados públicamente, pero con vidas personales muy complicadas.

De esta forma Aldo Miyashiro retorna a su faceta de director y además a protagonizar una película junto a su esposa Érika Villalobos; donde también actúan reconocidos actores como Vanessa Saba, Pietro Sibille, Cristian Rivero, André Silva, Carlos Gassols, Wendy Vasquez, Gilberto Nué, Amparo Brambilla; grandes revelaciones como Yaco Esquenazi, Brando Gallesi; y además participaciones especiales como Daniel Peredo, Martín Arredondo, entre otros.

SINOPSIS: Once Machos cuenta la historia de un barrio que apuesta en un partido de fútbol lo único que tienen en la vida, sus casas. Once Machos, equipo de barrio acostumbrado solo a perder, se enfrentará a Los Diamantes, equipo de fútbol profesional, perteneciente a Jaime, ex vecino y villano de la historia, quien pretende tumbar todo el barrio para construir el centro comercial más imponente del país.