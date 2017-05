Nicole Kidman, Premio Especial del 70 Festival de Cannes

La actriz Nicole Kidman, protagonista de “The Beguiled” y “The Killing of a Sacred Deer”, ganó el Premio Especial de la 70 edición del Festival de Cannes.

“The Beguiled” es un “remake” desde el punto de vista femenino de una película muy masculina de 1971, una visión muy personal de la cineasta Sofia Coppola, que fue recibida con fuertes aplausos y que quiso rodar en 35 milímetros para que se vea en pantalla grande.

Nicole Kidman accepts the #Cannes70 Special 70th Anniversary Prize for her contributions to four projects at the Cannes Awards Ceremony. pic.twitter.com/oA1pcYLoQY