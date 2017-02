Jueves 23 de febrero del 2017 - 12:22

Moonlight: mira el trailer de la máxima rival de La La Land en los Oscar

11 Reproducciones

Moonlight) es el filme con más opciones, aunque sigan siendo pocas de arrebatarle el gran trofeo a La La Land, un drama de aliento poético y extrema sensibilidad que narra, en tres actos, la búsqueda interior de un joven en un suburbio negro de Miami para aceptar su identidad homosexual y lidiar con un barrio marcado por la pobreza y las drogas.

“Sublime” para la revista Variety, “espléndida” para The Wall Street Journal y “obra maestra” para The New York Times, la cinta podría destaparse como la respuesta de la Academia frente a las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, o simplemente refrendar que la falta de diversidad en los Óscar ha quedado plenamente enterrada.

La película está protagonizada por Trevante Rodas, Andre Holland, Janelle Monáe, Naomie Harris y Mahershala Ali.

Con información de Efe.