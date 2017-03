Jay Z y Harvey Weinstein rodarán una película y una serie documental sobre Trayvon Martin

El rapero Jay Z y Harvey Weinstein, uno de los productores más influyentes de Hollywood, rodarán una película y una serie documental sobre la figura de Trayvon Martin, el adolescente negro tiroteado por un vigilante en 2012, informó la edición digital de la revista Rolling Stone.

Shawn “Jay Z” Carter y The Weinstein Company ganaron una dura pugna por los derechos de dos libros sobre los que versarán esos proyectos: “Suspicion Nation: The Inside Story of the Trayvon Martin Injustice and Why We Continue to Repeat It” y “Rest in Power: The Enduring Life of Trayvon Martin”.

El primer libro, según explica la publicación, es obra de la periodista Lisa Bloom y se centra en su experiencia cubriendo el juicio para la cadena NBC.

La segunda obra fue escrita por los padres de Martin, Sybrina y Tracy, y aporta un punto de vista mucho más personal, centrado en la infancia del adolescente y las consecuencias de su muerte.

Sobre el caso de Trayvon Martin

El hispano George Zimmerman fue absuelto en julio de 2013 de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario de Martin, después de que el jurado aceptara la tesis de que actuó en defensa propia cuando disparó al joven, de 17 años, tras un altercado físico entre ambos.

En 2015, el Departamento de Justicia de EE.UU. decidió no presentar cargos contra Zimmerman al considerar que no se guió por prejuicios raciales cuando disparó al adolescente desarmado, un caso que originó el movimiento “Black Lives Matter” (“las vidas negras importan”).

El caso de Zimmerman avivó el debate nacional sobre el uso de armas de fuego por particulares, las relaciones raciales en Estados Unidos y la ley de defensa personal denominada “Defiende tu posición” (Stand your Ground), promulgada en 2005 en Florida por el entonces gobernador republicano, Jeb Bush.

Esa ley permite a una persona recurrir al uso de la fuerza letal si “razonablemente entiende que es necesario hacerlo así para evitar la muerte o un grave daño físico”.

Los planes de Jay Z y Weinstein pasan por rodar una película y una serie documental de seis entregas sobre Trayvon Martin.

The Weinstein Company ya obtuvo un gran éxito con “Fruitvale Station”, sobre la historia real de Oscar Grant, un joven de 22 años que fue tiroteado a sangre fría por un policía en una parada de metro de San Francisco.

(Fuente: EFE)

