In-Edit Perú: 5 razones para no perderte la película “Fonko”, una de las joyas del festival

El fin de semana del 26, 27 y 28 de mayo Lima se convertirá por primera vez en la capital mundial de los documentales musicales. Grandes películas que tienen como protagonista a la historia detrás de la música serán proyectadas en el Museo de Arte de Lima (MALI), Lugar de la Memoria (LUM) y Cineplanet Alcázar.

Una de las joyas de la cartelera será “Fonko”, documental dirigido por los suecos Göran Olsson, Lamin Daniel Jadama y Lars Lovén y que se centra en la nueva música africana que conquistará el mundo. A continuación, cinco razones por las que nadie debe perderse esta película. Atentos amantes del cine y la música:

1. La nueva África: “Fonko” comenzó siendo un proyecto para una serie de televisión, pero terminó evolucionando hasta convertirse en una película sobre la música africana de manera unitaria. En ese abollado continente lleno de guerra y caos, se está gestando una circuito de escenas musicales jóvenes que recogen la tradición y la unen a los nuevos sonidos para crear un híbrido lleno de sabor que está conquistando el mundo y está redefiniendo un continente.

2. Estrellas presentes: Neneh Cherry, la musa de la música africana, junto a los pensamientos y frases del genial y único Fela Kuti, llevan el hilo narrativo de esta historia que crece beat a beat. Hija de un músico de Sierra Leona y de una artista textil sueca, Cherry ha sido parte integral de la música africana de los últimos treinta años. Además de cantante, compositora, rapera y DJ, Cherry marcó tendencia desde muy joven con canciones como “Buffalo Stance”, “Manchild” y “I’ve Got U Under My Skin”, entre otras.

3. Nuevos sonidos: “Fonko” nos muestra el kuduro, el coupé-décalé, el azonto, música que constituye un completo viaje por un África que revela la nueva música de un continente superviviente. Algunos de los músicos que podremos ver en el filme son: Nozinja, Driemanskap, Ruby Gold, Black Coffee, Nneka, 2Face, Femi Kuti, Seun Kuti, a.m.o.,Daara J Family, Youssou N’dour, Didier Awadi, Sister Fa, Waga 3000, Smarty, Orchestre Polyrytmo, Kossi Apeson, Hakim, Wanlov the Kubulor, EL, Sarkodie, Diplo, Sister Deborah, Titica, Tony Amado, Djeff, Sebem, entre mucho otros.

4. Revolución musical: El documental destaca lo flamante, lo chocante, el uso de las máquinas para ensamblar una nueva tradición musical contemporánea. No es ruptura, pero sí modernización radical. País por país, nos encontramos con el software crackeado de Koriandah o Dirty Paraffin, en Sudáfrica; con el “gospel porno” de Fokn Bois, en Ghana, inventores de un nuevo lenguaje que es a la vez “africano y de Europa del Este, entre muchos otros sonidos contemporáneos.

5. Miki González la ve: Para el rockero, DJ e investigador musical peruano Miki González, no es algo nuevo: “Estamos hablando de cientos de años que la música de África influencia la música del mundo. Hay un motón de movimientos importantes que generan tendencias y difícilmente nos llegan”, admite. “La importancia de este documental es que nos vamos a enterar a la par de que se entera el mundo entero”.

El dato

La fiesta del cine documental musical llega a nuestro país el próximo viernes 26 de mayo con la inauguración del primer ‘In-Edit Perú’, festival que reunirá a los amantes de la música alrededor del cine en el Museo de Arte de Lima (MALI), el Lugar de la Memoria (LUM) y Cineplanet Alcázar. In-Edit llega a nuestro país gracias a las gestiones de la agencia 3 Puntos Comunicación y pondrá en cartelera nacional los mejores títulos de las últimas ediciones del festival a nivel mundial. Serán tres días de fiesta, cine y música. Están todos invitados a vivir la experiencia del primer ‘In-Edit Perú’: Música para tus ojos.

