Guardians of the Galaxy: él se encargará de dirigir la tercera entrega

El estadounidense James Gunn dirigirá y escribirá la tercera entrega de Guardians of the Galaxy, informó el propio cineasta a través de su página oficinal en Facebook.

La primera entrega, estrenada en agosto de 2014, recaudó casi 800 millones de dólares, y la segunda parte, titulada “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, llegará a las salas estadounidenses el 5 de mayo.

Gunn, que antes de ponerse al frente de esta franquicia galáctica de Marvel únicamente había dirigido las cintas independientes “Slither”, “Super” y “Movie 43”, dirigió y escribió las dos primeras cintas de la saga.

A-hole new adventure. 17 days until the US release. I say with love get your tickets now while they’re still available! pic.twitter.com/9FL97QSOP4