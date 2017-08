Emanuel Soriano: "Siempre soy el chico bueno, pero en 'Django 2' seré otro"

Emanuel Soriano deja atrás su personaje de “chico bueno” para convertirse en ‘Montana’, el hijo ficticio de Giovanni Ciccia en la segunda parte de la película ‘Django’.

Así es, el joven actor peruano conversó con Peru.com y brindó algunos detalles de su participación en la esperada película. “Django se estrena en enero y tuve la oportunidad de compartir con Giovanni (Ciccia), donde hago uno de sus hijos. Con él ya había trabajado en ‘Un fraude epistolar’ por el 2013 y luego tuvimos la oportunidad de hacer ‘Av. Larco: la película’. Ahora quiso contar conmigo para Django y para mí ha sido un honor que me considere para que sea su hijo en la ficción”, señaló.

“Hacer Django ha sido una experiencia en todo sentido porque me ha permitido explorar y transmitir en el cine un personaje que personalmente no he tenido la oportunidad de hacer, porque usualmente me llaman para ser el chico bueno o el que se enamora”, agregó el actor.

Además, contó que su personaje en la película nacional le dará más de un dolor de cabeza a ‘Django’, emblemático personaje de Giovanni Ciccia. “En Django haré de un chico bastante oscuro, lleno de rabia y resentimiento por su padre y ‘Django’ tendrá que hacer algo para rescatar a su hijo del mundo donde él estuvo metido”,

“Está muy interesante la trama y la película, donde veremos a Sergio Galliani, Tatiana Astengo, Melania Urbina y Stephanie Orúe, quien hará de mi pareja”, acotó Emanuel Soriano.

Esta segunda entrega se estrenará a comienzos de 2018 y contará la historia del criminal peruano Django después de haber cumplido su condena y mientras intenta recuperar a su familia. El guión fue escrito por Yashim Bahamonde.

El dato

Podrás ver a Emanuel Soriano en las siguientes obras de teatro:

‘Pájaros’, obra familiar a cargo de la directora Lourdes Velaochaga. La temporada son los sábados y domingos a las 4:30 p.m. en el Teatro Pirandello. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

‘El Plebeyo’, donde Emanuel Soriano dará vida a Felipe Pinglo Alva. La temporada será hasta el 31 de agosto en el Teatro Municipal de Lima.