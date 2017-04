El cineasta Clint Eastwood dirigirá el filme “The 15:17 To Paris” sobre la heroica acción de tres estadounidenses y un británico que detuvieron en un tren a un terrorista y evitaron así lo que podría haber sido una masacre.

Según informó el medio especializado Deadline, Eastwood adaptará el libro “The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes”, que escribieron Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone y Jeffrey E. Stern.

Sadler, Skarlatos y Stone fueron los tres estadounidenses que, junto al británico Chris Norman, redujeron a un hombre armado que viajaba en agosto de 2015 en un tren Thalys que iba de Ámsterdam a París.

El terrorista, el marroquí Ayoub El Khazzani, subió a ese tren en Bruselas con un kalashnikov, nueve cargadores, una pistola automática y un cúter, e hirió a dos personas antes de ser reducido por esos pasajeros y posteriormente arrestado.

El filme contará con un guion de Dorothy Blyskal e Eastwood figurará como productor junto a Tim Moore, Kristina Rivera y Jessica Meier.

El realizador escogerá próximamente al reparto para un largometraje cuyo rodaje está previsto que comience este año.

Eastwood, ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por “Million Dollar Baby” (2004) y “Unforgiven” (1992), dará continuidad con “The 15:17 To Paris” a sus dos últimas cintas, “Sully” (2016) y “American Sniper” (2014), también inspiradas en hechos reales. (Fuente EFE)