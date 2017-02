Jueves 23 de febrero del 2017 - 12:53

Arrival: mira el trailer de la nominada a Mejor Película en los Oscar

0 Reproducciones

El canadiense Denis Villeneuve, volcado de lleno en la ciencia ficción con “Blade Runner 2049” – que llegará a los cines en octubre y la nueva versión que prepara del clásico “Dune”, propone en Arrival, a medio camino entre “Close Encounters of the Third Kind” e “Interstellar”, un encuentro con extraterrestres donde los seres humanos tratan por todos los medios de comunicarse y hacerse entender.

Amy Adams se quedó a las puertas de su sexta nominación al Oscar con su papel de Louise Banks, una experta lingüística que es reclamada por el gobierno de EE.UU. para comprender los mensajes que lanzan unos alienígenas que han llegado a doce puntos diferentes de la Tierra con intenciones desconocidas.

Shawn Levy (productor también de la serie “Stranger Things”, de Netflix), Dan Levine, Aaron Ryder y David Linde subirían al escenario en caso de victoria para esta historia que, bajo su fachada de gran producción, encierra un relato íntimo sobre la maternidad y la pérdida.

Con información de Efe.