Zuria Vega se convirtió en mamá y presentó a su bebé con esta tierna foto

Se acabó la cuenta regresiva. Zuria Vega es la actriz más mimada, tras el nacimiento de su pequeño bebé. A través de su cuenta de Instagram, la mexicana compartió una fotografía de su pequeña.

“Mi regalo de cumpleaños, mi regalo de vida. Te amo hija hermosa. Te amo el_guerra, Foto by su papá”, escribió la hija de don Gonzalo Vega.

Hace algunas semanas, Zuria Vega habló sobre este gran cambio en su vida. Sin embargo, señaló que se siente muy dichosa por esta bendición.

“Volver a conocer, aceptar, querer y reconectar con tu cuerpo desde un lugar desconocido, nuevo, muchos cambios que asimilar, que emocionan y asustan. El embarazo me ha conectado de forma aún más fuerte con mi género femenino, poderoso y valiente. Me siento plena, feliz y emocionada, a veces perdida, pero ahí está mi esposo maravilloso que me apoya, me ama”, aclaró.

Hace unos meses, Zuria Vega se mostró muy contenta al recibir los halagos de sus seguidores, quienes no dejan de felicitarla por su embarazo. Como se recuerda, la actriz mexicana espera un hijo, fruto de su amor con el actor Alberto Guerra.

En ese tiempo, cuando tenía seis meses de gestación, la actriz no tiene problema en posar con prendas pequeñas y dejar lucir su avanzado estado de gestación.