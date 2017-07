YouTube: Tongo promete que grabará "In the end" en homenaje a Chester Bennington

A través de un video compartido en su cuenta de YouTube, Tongo lamentó la repentina muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park. Además, anunció cuál será su próximo video viral, en homenaje al desaparecido cantante estadounidense.

“Aunque no me convenga, anuncio que haré un homenaje para Chester. Pido que no se suscriban más, porque solo me dedicaré a grabar el tema In the end, lo haré con el corazón en la mano”, dice al final de su video.

“Chester, nos llevas la delantera. No soy un figuretti, no me cuelgo de ti… me has llegado al corazón. Soy hincha tuyo Chester y ahora estás en el cielo. Como cantante que soy, voy a cumplir”, añadió el intérprete de ‘La pituca’.

Además de la promesa, Abelardo Gutiérrez, conocido en el ambiente artístico como Tongo, lloró al recordar a Chester Bennington y cantar un fragmento del tema ‘Numb’.

Como se recuerda, Tongo grabó una parodia del videoclip de Numb poco antes de la llegada de la agrupación estadounidense a Lima. El cantante eligió ese tema de Linkin Park entre tantos, según dijo, “porque me llegó hasta el corazón”.