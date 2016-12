YouTube: ¿Qué pasó con PSY tras su éxito Gangnam Style? Esta es su triste historia

Son muy pocos artistas los que revolucionan YouTube con sus canciones. Uno de estos fue el rapero PSY, quien se consagró en esta plataforma con el “Gangnam Style”, el tema con mayor reproducciones en toda la historia de YouTube. Pero, ¿qué es de su vida tras su rotundo éxito?

Han pasado cuatro años desde que se publicó el “Gangnam Style” en YouTube ; sin embargo, el videoclip sigue acumulando reproducciones a tal punto que sacó una amplia ventaja de “Baby”, el videoclip que hizo famoso a Justin Bieber.

No hay país que no conozca a PSY gracias a la fama que obtuvo en Youtube. Pese a esto, el rapero no pudo con la fama y en 2015 reconoció que el Gangnam Style fue más que él.

“Después del Gangnam Style estaba realmente feliz pero a veces no lo era, porque es la mejor canción de mi vida y no voy a hacer una canción mejor nunca. Durante una época sentí un poco de presión porque ¿cómo iba a superar este tema? Pensé acerca de quién era realmente yo, no el cantante del Gangnam. Estaba centrado en encontrarme a mí mismo”, dijo meses antes de confesar que tuvo un severo problema con el alcohol.

“Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo. También bebo whisky, tequila, lo que sea. Bebo en cada momento del día”, señaló PSY al portal Sunday Times.

Recordemos que tras el éxito del “Gangnam Style”, PSY continuó produciendo temas como “Daddy” o “Gentleman”, los cuales también tienen millones de reproducciones en YouTube; sin embargo, no lograron el éxito de su primer hit.

Por otro lado, PSY reconoció que la gente no lo reconoce por las calles cuando anda sin gafas. “Fuera de Corea, sólo me conocen cuando llevo gafas de sol. Cuando necesito algo de privacidad es muy simple: lo único que tengo que hacer es quitarme las gafas”, finalizó.

Sobre PSY , el rey de YouTube

Park Jae-Sang, conocido artísticamente como PSY por las iniciales de su nombre, es un rapero y productor surcoreano. Se hizo conocido mundialmente por su sencillo “Gangnam Style”, el cual tiene el récord de “el video con más reproducciones en YouTube”.

PSY estudió música en la Escuela de Música Berklee. En la actulidad tiene un contrato con la discográfica YG Entertainment. Siempre fue un cantante muy polémico. Por ejemplo, en 2001 su álbum debut, “Psy from the psycho world” fue multado y en 2002 su segundo disco fue prohibido para menores de 18 años.

