YouTube: niña es toda una sensación con su perfecta imitación a Taylor Swift

Una pequeña de siete años se ha convertido en la sensación de YouTube tras imitar a Taylor Swift en el concurso de talento Your Face Sounds Familiar Kids (Tu Cara Me Suena Familiar Niños).

Xia Vigor cantó ‘You Belong With Me’ en el programa filipino donde los niños imitan a sus cantantes favoritos. Algunos artistas imitados hasta el momento son Lady Gaga, Alicia Keys y Adam Levine, de Maroon 5.

Tal como se puede ver en el video de Youtube la pequeña filipina vestía un traje muy parecido al que Taylor Swift utiliza en el videocilp de esa canción, y a mitad de su presentación cambia su vestuario por otro de los trajes más icónicos de la ganadora del Grammy en el 2008.

Pero esta no es la primera vez que Xia se roba las miradas del público, anteriormente, cantó el éxito de Selena Gomez, ‘Love You Like A Love Song’.