YouTube: José José asegura que están tomando su nombre para estafar a seguidores

José José se mostró muy indignado al enterarse que hay un joven que está pidiendo dinero en nombre del baladista, con el cuento de una supuesta colecta para el tratamiento de su enfermedad.

A través de un video en YouTube, el cantante alertó a sus seguidores.

“Quiero pedirles un favor muy grande, no se dejen sorprender por la gente que empieza a pedir dinero que disque para mí, yo no estoy pidiendo más que su cariño y sus oraciones. Mí mi familia, mis amigos y Sony, mi compañía de discos, me tienen absolutamente cobijado y cubierto de mis necesidades”, afirmó.

Jose José hizo un llamado a la reflexión y señaló que se siente muy incómodo con personas que traten de lucrar con su enfermedad, sobre todo en estos momentos muy delicados para él y su familia.

“Cuidado amigos de Puerto Rico, no se dejen sorprender por un tal Javier que está pidiendo. ¡Qué bárbaro! 250 dólares por persona. Por favor no le den nada a nadie“, concluyó.

Como se recuerda, hace unos días, José José contó que padece de cáncer al páncreas y que se someterá a un largo y delicado tratamiento para evitar que su enfermedad se siga expandiendo. Muchos seguidores y amigos no dejan de alentarlo en esta difícil prueba que le da la vida.

“Me esta creciendo un pequeño tumor canceroso en el páncreas, debido a esa situación estoy tan flaco. Los médicos me han dicho que estamos a tiempo para combatir el cáncer, por eso ya comenzamos con las primeras quimioterapia. Estoy entrando y saliendo del hospital”, manifestó José José a Primera Hora.