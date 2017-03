YouTube: intérprete de "El taxi" entró en rehabilitación por este motivo

El cubano Osmani García, autor de “El taxi”, tema que se viralizó en YouTube a mitad del 2014, ha decidido ingresar en un programa de rehabilitación debido a que se sentía mal y buscó “alivio en cosas inapropiadas”.

Sus representantes indicaron hoy en un comunicado que el cantante sufre “agotamiento físico y emocional” debido a que “ha estado en una incesante gira de promoción y un sinfín de presentaciones a nivel mundial” desde que en 2014 lanzó “El taxi”, tema en el que cuenta con millones de reproducciones en YouTube.

El propio García, conocido como “La voz”, publicó un vídeo en Facebook en el que se sincera con sus seguidores acerca de cómo se siente y explica su decisión de buscar ayuda.

“Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien por mucho tiempo y he buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar a rehabilitación y con el apoyo de mi familia y mis fans ganar esta batalla. Les pido me tengan en sus oraciones y me manden mucha luz”, señaló.

García se mantiene “positivo respecto a su decisión y con deseos de reincorporarse a su trabajo y compartir con sus fans pronto”, señalaron sus representantes en un comunicado.