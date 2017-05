La hija de Luis Fonsi está cansada de "Despacito" y así lo hizo saber

“Despacito” es todo un éxito en YouTube desde hace algunos meses; sin embargo, una de las máximas seguidoras de Luis Fonsi ya está cansada de escucharla. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de la propia hija del cantante. Así es, durante una entrevista con “La Viola”, el puertorriqueño contó que su primogénita ya se hartó de su hit.

“Ustedes hace cinco meses que la están escuchando, pero yo la compuse hace dos años. La grabé en mi casa, donde tengo un estudio, y mi hija de cinco años tiene su propia silla. Ella sabe que puede entrar y salir cuando quiere, pero que no puede hablar. En todo este tiempo escuchó el demo, la versión con Daddy Yankee, las mezclas, y al final me dijo ‘Papi, la canción está buena, pero por favor me la puedes cambiar‘”, señaló Luis Fonsi.

Pero eso no es todo, Luis Fonsi también reveló el origen de “Despacito”. “La canción siempre tuvo un lugar importante dentro de mi nuevo material. Nació con la guitarra, un estilo cercano a la cumbia. No sabía que dirección podía llegar a tomar. Me reuní con los productores y les conté que era un tema con mucha magia. Me propuse que no podíamos salir de la habitación hasta tenerla terminada. ¡Y lo logramos! En un día conseguimos el 90 por ciento del tema y después lo fuimos puliendo en el estudio”, agregó el cantante en el video que circula en YouTube.

Biografía de Luis Fonsi

Galardonado intérprete, compositor, instrumentista y productor puertorriqueño quien tras 18 años de triunfante trayectoria artística, es considerado La Voz del Pop y uno de los máximos exponentes de la música Latina.

Desde su primera producción discográfica “Comenzaré” (1998) hasta su más reciente “8” (2014), Luis Fonsi ha roto récord de ventas y se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad gracias a su impresionante calidad interpretativa más una extensa lista de éxitos radiales, que han logrado traspasar fronteras y han conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

En 2015 y 2016, Luis Fonsi recorrió los escenarios más importantes de Hispanoamérica con su exitosa gira “Somos Uno Tour” al igual que formó parte de “The Voice Chile” como uno de los coches.

A la par de su gira y su participación estelar en televisión, Luis Fonsi se dedicó a buscar la nueva dirección de su anticipado noveno álbum y a componer los nuevos temas que lo conformarán. El primer sencillo titulado “Despacito” Ft. Daddy Yankee se estrenó el pasado 13 de enero de 2017 y una vez más, ha repercutido a nivel global ubicándolo en los primeros lugares de las listas de ventas y popularidad.

Fuente: luisfonsi.com