YouTube: la deslumbrante mirada de Gal Gadot a Chris Pine que causó sensación en redes sociales

¡Qué miradita! La película de DC Comics Wonder Woman (“Mujer Maravilla”) ha tenido un gran éxito a nivel mundial. Y las miradas están puestas en Gal Gadot, y su coprotagonista, Chris Pine.

Un reciente video publicado en el canal YouTube NoahPOPTV, dejó en evidencia la gran química que existe entre los protagonistas de Wonder Woman).

Todo sucede cuando estaban brindando sus apreciaciones una semana antes del debut de la cinta. Es en el minuto 6:30 de la entrevista que Pine se explaya mientras que Gadot lo mira con admiración y se muerde los labios, esta escena entre ambos se ha viralizado en redes sociales.

En un instante, la actriz se percata de lo que ha hecho, se pone nerviosa y mira hacia el suelo, visiblemente arrepentida, muchos en redes han calificado el hecho como “el momento mágico”.

En la entrevista se escucha a Pine explicar por qué “Wonder Woman” es especial. “Pine comenta por qué “Wonder Woman” es especial. “Esta es una película de superhéroes… todos han visto un montón de esas, tienden a ser sobre gente complicada y dañada que trata con preguntas difíciles. Esta es una película que trata con preguntas difíciles, pero a través de una mujer que viene de un lugar de amor y compasión”, dijo el actor a las cámaras.

