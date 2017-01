William Levy: no creerás con qué soñaba antes de convertirse en actor

Para William Levy, formar parte del elenco de “Resident Evil: The Final Chapter” ha sido una experiencia única. El actor de 36 años participó de una producción de Hollywood y compartió roles con Milla Jovovich, confirmando que se encuentra en el mejor momento de su carrera. Pero, ¿sabías que el cubano no siempre soñó con ser actor?

En una reciente entrevista, William Levy reveló que desde muy joven aspiraba a convertirse en un “héroe”, esto a través de un hipotético trabajo como bombero”, oficio que no llegó a ejercer.

“Reconozco que a veces tengo demasiado temperamento, pero por otro lado también me gusta la idea de poder ser un héroe. Me gusta eso de salvar vidas. De hecho, en un momento de mi vida quise ser bombero, pero gracias a Dios acabé siendo actor”, dijo el actor en entrevista con la revista Latina.

Respecto a “Resident Evil: The Final Chapter”, William Levy marcó distancias con su personaje, aunque coincidió que al igual que ‘Christian’, es muy “desconfiado”.

“No me parezco mucho a Christian en el sentido de ser problemático como él, aunque en ocasiones me haya metido en líos. Lo que sí compartimos es esa reticencia a confiar en cualquiera. Creo que en mi vida he tenido experiencias que me han enseñado a no confiar ciegamente en los demás y a no desarrollar demasiado afecto por la gente hasta que sean dignas de mi confianza”, manifestó.

Asimismo, se deshizo en elogios hacia Milla Jovovich. El cubano la calificó de “humilde” y “muy simpática”. “Fue muy divertido trabajar con Mila. Es una gran persona y por supuesto una actriz muy solvente, como el resto del elenco. Pero además es muy humilde, muy simpática, y se encargaba de cuidar a todos aquellos que trabajaban con ella. Me dio un caluroso recibimiento y me hizo sentir como en casa”, sostuvo en la publicación.

