William Levy: Milla Jovovich elogió la participación del actor en la cinta Resident Evil

Milla Jovovich, protagonista de la cinta Resident Evil, no dudó en elogiar el trabajo de William Levy en en la esperada saga. La bella actriz compartió roles con el artista que se ha convertido en el preferido de grandes y pequeños.

Durante una entrevista, Milla Jovovich destacó el trabajo del cubano y aseguró que la experiencia de trabajar juntos fue muy enriquecedora.

“William es maravilloso. Tiene una energía fantástica. Es un tipo muy dulce que tiene los pies en la tierra. Encajó perfectamente en la familia de “Resident Evil”. Y lo que también amo de William es que es muy buen actor. Tiene ese halo de chico romántico y sexy, pero aquí es muy diferente, realmente cambió. La gente va a pasarlo muy bien viéndole, porque definitivamente no es el William Levy que todos están esperando”, expresó para el portal La Opinión.

Por otro lado, Milla Jovovich señaló que se siente muy triste ya que su papel en la cinta, llegó a su fin. Sin embargo, indicó que el aprendizaje ha sido muy fructífero.

“Es difícil pensar que no voy a volver nunca a interpretar a Alice. Ha sido una parte tan enorme de mi vida. Estar en esta franquicia es tan inspirador, porque realmente me siento como un superhéroe. Me encanta hacer las escenas de acción. Ser capaz de hacer esas locuras, tan diferentes a tu vida diaria, me hace sentir fuerte. Y es increíble ver que ha inspirado a tantas mujeres jóvenes a perseguir sus sueños y ser fuertes también. Estoy muy orgullosa de eso”, señaló.

te puede interesar