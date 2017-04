William Levy: Jacky Bracamontes vs Elizabeth Gutiérrez ¿A quién eliges?

Desde que Jacky Bracamontes reveló en su nuevo libro que tuvo un breve romance con William Levy, el cubano se ha convertido en un personaje bastante llamativo para los medios de comunicación. Sin embargo, quien envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, fue su esposa, Elizabeth Gituerrez.

“Él (William Levy) me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados…’ por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos, pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo”, expresó Jacky Bracamontes.

Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 4 de Abr de 2017 a la(s) 9:51 PDT

Si bien el mensaje de Elizabeth no tiene algún destinatario, muchos aseguran que es una indirecta a todos estos tensos momentos que la familia ha pasado por la revelación de Bracamontes.

“Viviendo. Agradecida. Riéndome de todo. Las cosas que veo. Efecto boomerang”, es lo que se puede leer en la popular red social. En esta imagen, la actual pareja del cubano luce un sexy y atrevido vestido rojo, demostrando su indiscutible belleza.

Como se recuerda, Jacky Bracamontes señaló que se decepcionó completamente de William Levy, al enterarse que su esposa estaba esperando su segundo hijo.

“Jacky, mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, le dijo el cubano. “Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿Por el Espíritu Santo?”.

¡Mira las mejores imágenes de Jacky Bracamontes y Elizabeth Gutierrez, ambas actrices se dejaron encantar por el galán cubano William Levy!