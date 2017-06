William Levy descubrió "infidelidad" de Elizabeth Gutiérrez y así la "desenmascaró"

Cansado de los dimes y diretes que se han estado especulando sobre una posible ruptura entre William Levy y Elizabeth Gutierrez, el actor salió al frente y esta revelación dejó sorprendidos a más d uno.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una fotografía donde se puede observar a Elizabeth abrazando a Raúl de Molina.

“Esta es la razón por la que no estamos juntos. Antes que lo digan en la prensa se los confieso. Seguro me viene con la excusa de que me confundió”, escribió Levy, dejando impresionados a más de uno con esta imagen.

Cabe mencionar que todo se trata de una broma para demostrar que su matrimonio está más estable que nunca. Lo cierto es que el humor de William Levy fue muy elogiada entre todos sus fans con cientos de comentarios y casi 50 mil “me gusta”.