Will Smith: Jaden Smith envía este extraño mensaje y alarma a sus fans

Jaden Smith compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que alarmó a sus seguidores. El hijo del reconocido actor Will Smith, explicó lo que significa para él su vida.

Cabe mencionar que el artista se siente decepcionado ya que no pudo aprobar su examen de conducir. Asimismo, se mostró muy frustrado, tanto así que estaría pensando en abandonar su ciudad natal para irse a Los Ángeles.

“Me voy a ir de L.A., hay muchas cosas malas aquí. Aquí no hay nadie que esté apoyando realmente a la juventud, su creatividad y cómo quieren vivir la vida. Estoy en la DMV (Departamento de vehículos con motor), una prueba de lo triste que es la vida”, expresó en el video que publicó en la conocida red social.

Por otro lado, Jaden Smith sigue con su mensaje dirigido a sus seguidores y les pide que utilicen las rede sociales como un canal de apoyo a la sociedad.

“Esto es una locura. ¿Por qué los científicos no emiten vídeos en directo en Instagram sobre cómo curar el cáncer?¿Por qué no hacen Instagram Live sobre la paz ahora mismo? No tiene sentido. Nada en esta vida tiene sentido. ¿Por qué no estamos haciendo Instragam Live sobre cómo salvar vidas?”, explicó.